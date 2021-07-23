محافظ المنيا: لا زيادة في أجرة المواصلات وأرقام لتلقي شكاوى المواطنين

محافظ المنيا: لا زيادة في أجرة المواصلات وأرقام لتلقي شكاوى المواطنين
كتب:
اسلام فهمي
10:58 م | الجمعة 23 يوليو 2021
موقف سيارات بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، بسبب ارتفاع أسعار البنزين وليس السولار.
وكلف المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، ومتابعة محطات الوقود، للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.
وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة وهي «086 2342200 - 086 232320001»، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قامت بتحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، كالآتي: 6.75 جنيهات للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
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