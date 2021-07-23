محافظ المنيا: لا زيادة في أجرة المواصلات وأرقام لتلقي شكاوى المواطنين

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، بسبب ارتفاع أسعار البنزين وليس السولار.

وكلف المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، ومتابعة محطات الوقود، للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة وهي «086 2342200 - 086 232320001»، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قامت بتحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، كالآتي: 6.75 جنيهات للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

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