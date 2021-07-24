محافظ المنيا: لا زيادة في أجرة النقل الجماعي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة عملت قبل بدء إجازة عيد الأضحى على مراقبة مواقف السيرفيس وأسعارها، وذلك للجوء عدد من السائقين لزيادة سعر أجرة الركاب خلال فترات الأعياد بالمخالفة للقانون.

وأشار «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى تدشين مجموعات مشتركة بالتعاون مع قوات الأمن والمرور بكافة مراكز المحافظة؛ لمتابعة الأسعار، مضيفًا: «الحمد لله معندناش أي زيادة في الأسعار، وأحنا مراقبين المواقف، وفيه تنسيق بينا وبين إدارات المرور وجهات الأمن».

لا زيادة في أجرة النقل الجماعي

وأوضح أنه لا زيادة في أجرة النقل الجماعي والسرفيس على مستوى المحافظة، وذلك لأن الزيادة التي طرأت على أسعار المواد البترولية لم يحدث مثلها على السولار، وأغلب مثل تلك السيارات تعمل بالسولار.

وأكد المحافظ أنه ولمواجهة أي زيادة قد يفرضها سائقو النقل العام على الركاب بالمحافظة، فقد تم تخصيص غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة في المحافظة ومثلها في مديرية الأمن، بخلاف تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.