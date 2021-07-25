3 أفلام هوليودية في دور العرض السينمائي خلال أغسطس

مجموعة كبيرة من الأفلام ينتظرها المشاهدون في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد فترة طويلة توقفت فيها السينمات بسبب جائحة كورونا، وفي شهر أغسطس المقبل، سيكون الجمهور على موعد مع مجموعة مثيرة من الأفلام المنتظرة.

- «2 Suicide Squad»:

يعرض الجزء الثاني من فيلم «The Suicide Squad» في 5 أغسطس المقبل، وذلك بعد 5 سنوات من إنتاج الجزء الأول، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من مارجو روبي، فيولا ديفيس وجويل كينمان، وإدريس إلبا، وإخراج جيمس جان.

- «The Kissing Booth 3»:

تعرض شبكة «نتفليكس» يوم 11 أغسطس المقبل، الجزء الثالث من سلسلة أفلام «The Kissing Booth»، وذلك بعد عام من طرح الجزء الثاني من الفيلم.

يذكر أن سلسلة «The Kissing Booth» مأخوذة عن روايات الكاتبة بيث ريكلز، من بطولة: جوي كينج، وجاكوب إلوردي، وجويل كورتني، من إخراج فينس مارسيلو، وسيناريو مارسيلو وجاي أرنولد.