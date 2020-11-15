سيلفستر ستالون يشارك في الجزء الثاني من فيلم The Suicide Squad

كشف المخرج جيمس جان، من خلال حسابه الخاص على إنستجرام، عن انضمام النجم سيلفستر ستالون إلى الجزء الثاني من فيلم "The Suicide Squad"، والذي من المنتظر طرحه في أغسطس 2021.

ونشر المخرج صورة تجمعه مع سيلفستر، معلقا: "أحب دائمًا العمل مع صديقي سلفستر ستالوني، وعملنا اليوم، على فيلم The Suicide Squad، وبالرغم من كونه نجمًا سينمائيًا مبدعًا، إلا أن معظم الناس ما زالوا لا يعرفون شخصية ذلك الرجل".

وفيلم The Suicide Squad، طرح الجزء الأول منه عام 2016، من إخراج ديفيد آير، وشارك في بطولته مارجوت روبي، ويل سميث وجاريد ليتو، ومن المنتظر أن يقوم "روبي" بتجسيد نفس دورها في الفيلم الجديد.

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، توفيت والدة الفنان سيلفستر ستالون، عن عمر ناهز 98 عاما، حسب ما ذكر موقع "جاست جيرد".

ويعد سيلفستر ستالون نجم شباك أمريكي، ولد في نيويورك، وعانى في بداياته حتى أصبح يتصدر أفيشات الأفلام، خاصة في منتصف السبعينيات بعد تقديمه دور البطولة في فيلم "روكي" الذي كتبه أيضا.

وشارك سيلفستر، في أكثر من 75 عملا فنيا، كما كتب وأخرج وشارك في إنتاج عدد من الأعمال، وترشح خلال مسيرته لعدد من الجوائز منها 3 ترشيحات أوسكار.

في عام 1976، كان نصيبه ترشيحين عن أول فيلم يؤلفه ويقوم ببطولته "روكي"، عن فئتي أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وأفضل ممثل دور رئيسي، ونافسه وقتها في الفئة ذاتها، الممثل بيتر فينش، عن فيلم Network، ووليام هولدن، عن فيلم نفس الفيلم، وروبرت دي نيرو، في فيلم Taxi Driver، وGiancarlo Giannini عن فيلم Seven Beauties، وحصدها بيتر فينش.

وحصد على جائزة أفضل ممثل دور ثاني من جمعية نقاد أوستن السينمائي عام 2015، وغيرها العديد من الترشيحات والجوائز، أغلبها عن فيلم روكي وCreed.

ويصور سيلفستر ستالون، حاليا فيلم Samaritan بحسب موقع IMDB، وهو من إخراج Julius Avery، وتأليف Bragi F. Schut.

وجرى إعلان بطولته لفيلم Little America من إخراج Rowan Athale وفيلم The Expendables 4.