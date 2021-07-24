كشف أحمد حمدي، معلم فيزياء، عن نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021، مؤكدًا أن الامتحان اشتمل على جميع أجزاء المقرر الدراسي، ولكن الأسئلة جاءت بعيدة عن الكتاب المدرسي، وأن الامتحان يحتاج إلى طالب حرص على حل الكثير من الأسئلة الموضوعية بكثرة في أكثر من مصدر تعلم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021، في الصور التالية بحسب ما كشفه «حمدي»:

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة، اشتكوا من صعوبة 10 أسئلة في الامتحان، مؤكدين أن هذه النوعية من الأسئلة اشتملت على أفكار جديدة وغير معتاد عليها، واشتملت على أكثر من قانون مختلف.

واتفق جميع الطلاب على صعوبة بعض أسئلة الامتحان، حيث يقول الطالب مصطفى عبدالفتاح، إن الامتحان خاطب مستويات التفكير العليا، وبه أكثر من 10 أسئلة معقدة وغير مباشرة وتحتاج إلى خطوات كثيرة، واتفق معه الطالب أبانوب مسعد، مؤكدًا أن الامتحان اشتمل على أفكار جديدة، ويحتاج إلى تفكير وتركيز شديدين.

وقال الطالب مروان أحمد، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان مادة الفيزياء به مسائل جديدة اشتملت على أكثر من قانون وفكرة جديدة، موضحًا أن الأسئلة اعتمدت على الفهم بشكل كبير، وتحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى يتمكن الطالب من حلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحة أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية رصدت 20 حالة غش في امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وأنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب يحاول الغش في الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كل التعليمات التي تم الإعلان عنها بشأن الامتحانات.