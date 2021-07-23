محافظ القاهرة: تعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا لاستئناف الامتحانات

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن لجان الثانوية العامة شهدت اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، استعدادًا لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة، عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى، التي ستبدأ صباح غدٍ السبت، بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لرصد أي شكاوى لسرعة حلها.

وأضاف المحافظ أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب قبل وفي أثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وناشد «عبدالعال» أولياء الأمور عدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وتابع: إن جميع اللجان التي تجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا، ويتم بصفة دورية متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام، بلغ نحو 93093 طالبا وطالبة، منهم 84277 انتظام، و8816 طالبا وطالبة منازل وعائدين من الخارج، مضيفًا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل في اللجنة الواحدة، حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى 293 لجنة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان، التي يتم عقد الامتحان بها، للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها، واتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وأكد المحافظ التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.