لقاء الخميسي تهاجم اتحاد الكرة: راعوا اللاعبين في الصيف.. عندهم عائلات

هاجمت الفنانة لقاء الخميسي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بسبب عدم حصول اللاعبين على إجازات طبيعية في فصل الصيف، ما يجعلهم يسافرون مع أسرهم للمصيف، نظرا لكون زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة.

لقاء الخميسي لاتحاد الكرة: كل فرق العالم بياخدوا أجازة

نشرت لقاء الخميسي تغريدة قالت فيها «معقولة كل سنة كده، إيه بقى مافيش أجازات طبيعية زي كل الناس، معقولة كل فرق كرة القدم في العالم بياخدوا أجازة انتهاء الدوري في الصيف إلا إحنا نفضل نلعب لآخر أغسطس، كل سنه كده ومفيش مواعيد لأجازات محددة، يا ريت نراعي أن اللاعبين عندهم عيلة».

كانت الفنانة لقاء الخميسي قد ظهرت مؤخرا في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي وتحدثت عن سبب جلوسها في البيت خلال الفترة الماضية، وأكدت أن مسلسل ضد الكسر كان سببا في خروجها من حالة المكوث في المنزل.

وأضافت «الخميسي» أن شخصية نادين التي قدمتها في المسلسل، ليست شريرة كما يرى البعض، لكنها تغير كثيرا، ولا يوجد شخص شرير في المطلق، وحتى من نطلق عليهم أنهم أشرار فإن لديهم مبررات.

تابعت قائلة: «أنا مش بقيّم الناس على أنهم أشرار وأخيار، لكن هم لديهم توجهات، ومَن لديه سلام نفسي، يتضايق، لكن لا يضر».

يذكر أن لقاء الخميسي متزوجة من محمد عبدالمنصف لاعب نادي وادي دجلة منذ أكثر من 15 عاما، اشتهر عبدالمنصف في مسيرته الكروية باللعب لنادي الزمالك لأكثر من 10 سنوات، وشارك مع عدد كبير من الأندية منها إنبي والجونة وحقق مع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية.