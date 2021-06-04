بعد «ضد الكسر».. لقاء الخميسي تغني بالهندي وسينتيا خليفة بالفرنسية (فيديو)

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، أحدى أبطال مسلسل «ضد الكسر»، الذي عرض في رمضان الماضي، أنها تستطيع الغناء باللغة الهندية، موضحة أنها تعلمت ذلك من مشاهدة الافلام والمسلسلات الهندية، ممازحة أنها قد لا تكون تفهم الكلمات لكنها بالتأكيد «كلام حب»، «عشان كل الشعب الهندي بيحب بعضه».

وخلال استضافة لقاء الخميسي، رفقة أبطال وصناع مسلسل «ضد الكسر»، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عرض البرنامج فيديو تغني فيه «الخميسي» أغنية هندية، وتفاعل معها جمهور الحلقة وأشادوا بها كثيرا فور انتهاء مقطع الفيديو.

وأمام هذا نبه أبطال المسلسل وصناعه، إلى أن الفنانة سينتيا خليفة، إحدى بطلات المسلسل، تغني هي الأخرى بالفرنسية، وهو ما استجابت له «خليفة» وقدمت أغنية خلال حلقة البرنامج تغني فيها باللغة الفرنسية.

«ضد الكسر» من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين في مقدمتهم نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وسنتيا خليفة.

والمسلسل تدور أحداث حول إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكتشف بصدفة خيانة زوجها لها مع شقيقة صديقه لتدخل في صراعات كبيرة معه، قبل أن يكتشف الزوج الخائن أنه كان كذلك ضحية لمجموعة من الأشخاص حاولوا أن يفسدوا حياته بزوجته، وإلى جانب الحكاية الرئيسية يضم العمل الكثير من الحكايات الفرعية والمتشعبة تدور جيمعها في إطار اجتماعي.