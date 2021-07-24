شهامة طفل.. «موشة» وجد صديقه مطعونا فنقله للمستشفى بمفرده (فيديو)

«موشة» ذلك الاسم الذي يعرف به الطفل «أحمد حسين»، الذي لم يتجاوز 14 سنة من عمره، بمحافظة الفيوم، وتحديداً في منطقة «درب الطباخين» بمدينة الفيوم، وهو أحد أصدقاء الطفل «أحمد ناصر عويس»، 14 سنة، الشهير بـ«قمحة»، وشاهد عيان على مقتله، ضرب مثالاً في الرجولة والشهامة بعدما وجد صديقه مطعوناً وينزف بشدة، فخلع ملابسه العلوية، واستخدمها لسد الجرح والضغط عليه لإيقاف النزيف، وحمل صديقه على كتفه وتوجه به إلى عيادة مجاورة، ولكن الطبيب رفض استقبال الحالة وطلب منه الذهاب إلى المستشفى، فلم يستسلم أو يترك صديقه للحظة واحدة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

«موشة» حمل صديقه المصاب على كتفه

تحدث «أحمد حسين»، المعروف باسم «موشة»، عن موقفه الشهم مع صديقه لـ«الوطن» قائلاً إنّه بعد رفض الطبيب استقبال صديقه المصاب، حمله على كتفه مرة أخرى، وذهب به إلى موقف دراجات بخارية، وطلب من قائد أحد الموتوسيكلات إيصاله للمستشفى، ولكنه رفض عندما رأى صديقه ينزف بشدة، فقام بشراء بعض علب عصير وبسكويت، وأوقف سيارة «سرفيس»، ووضع صديقه المصاب بها، وحاول كتم الجرح ليمنعه من النزف، ثم أسقاه بعض العصير، حتى وصل إلى المستشفى، ووضعه على «النقالة»، إلى أن تم إدخاله إلى غرفة العمليات، وطلبت منه إدارة المستشفى إحضار أحد من أسرة الطفل «قمحة»، نظراً لحاجته إلى أكياس دم.

«موشة»: «قمحة أخويا ومكنش ينفع أسيبه»

وأضاف الطفل الشهم أنّه يعتبر «قمحة» شقيقه وليس مجرد صديقه، لذلك لم يفكر لحظة واحدة في التخلي عنه أو تركه مصاباً، مشيراً إلى أنه رغم أنّ صديق والده حينما رآه يحمل «قمحة» مصاباً وينزف، طلب منه تركه والذهاب إلى منزله بدلاً من أن يُخبر والده، ولكنه رفض التخلي عن صديق عمره.

وأوضح «أحمد حسين» أنه ترك صديقه «أحمد ناصر» في المستشفى، وهرع مُسرعاً إلى منزل والدة صديقه، ليخبرها بأنّ «قمحة» في مستشفى الفيوم العام، ويحتاج إلى أكياس دم، ولكن فور وصوله إلى منزل صديقه، وجد شقيقته تصرخ وتخبره بأنّ «قمحة» قد توفى.

موشة: أحمد أوصاني على نجل شقيقته

وأوضح أنّ صديقه «أحمد» بينما كان ينزف بشدة، ارتشف القليل من العصير، ثم طلب منه أن يأخذ باله من أخيه، ويقصد ابن شقيقته «زياد»، الذي تربى معه ويعامله كأنه أخاه، مؤكداً أنّه في تلك اللحظة علم أنّه سيموت، خصوصاً أنّه أغمض عينيه، ولكنه أيقظه وحاول أن يبقيه مستيقظاً حتى وصوله للمستشفى.

«موشة»: لن أترك حق صديقي ولو طال الزمن

وأكد أحمد حسين «موشة»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّه لن يترك حق صديقه «أحمد» مهما طال الزمن، وسيأخذ حقه، مُطالباً القضاء بالقصاص العادل لصديقه، والحكم على قاتله بالإعدام.

مقتل طفل رفض التخلي عن دراجته

ولقي الطفل «أحمد ناصر عويس»، الشهير بـ«قمحة»، مصرعه بعدما قام طفل آخر بتسديد عدة طعنات نافذة له، في منطقة «الصوفي» بالفيوم، بسبب رفضه التنازل عن دراجته، حيث حاول القاتل سرقتها منه بالقوة تحت تهديد السلاح «كتر»، فأبى الطفل المجني عليه التخلي عن دراجته، فطعنه الجاني عدة طعنات، بينها طعنة نافذة في البطن أصابته بنزيف حاد أودى بحياته.