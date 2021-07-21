نزهة العيد تحوّلت لكارثة.. مصرع شاب غرقا بوادي الريان في الفيوم

شعر إسلام بالملل بينما كان يجلس في منزله ثاني أيام عيد الأضحى المُبارك، فقد قضى أول أيامه في الذبح وتناول الطعام والمكوث في المنزل لمشاهدة التليفزيون، فقرر أن يكسر الملل ويذهب في نزهة إلى وادي الريان بمحافظة الفيوم، للاستمتاع بإجازة العيد وسط الطبيعة الساحرة، للهروب من حرارة الصيف بالنزول في مياه وادي الريان، دون أن يدري أن تلك المياه ستأخذ حياته، بدلًا من أن توفر له المتعة التي كان يحلم بها، حيث غرق في البحيرة السفلى لوادي الريان.

غرق شاب في البحيرة السفلى لوادي الريان بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، بغرق شاب في البحيرة السفلية لوادي الريان، خلال نزوله البُحيرة، في أثناء قضائه لنزهة عيد الأضحى المبارك بالوادي.

انتشال جثة شاب غرق في بحيرة وادي الريان

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق، وضباط الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة الغريق، وسيارات الإسعاف، وتبينّ أنّها لشاب يدعى إسلام محمد عبد القادر «28 سنة»، وجرى انتشال جثته من البحيرة السفلى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

غرق شاب في وادي الريان

وكشفت التحريات الأولية، أنّ «إسلام» كان يقضي إجازة العيد بوادي الريان برفقة زوجته وأطفاله وأصدقائهم، ونزل للاستحمام هو وأصدقائه في البحيرة السفلى لوادي الريان، هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، ولكنه تجاوز العلامات التحذيرية بعدم الدخول إلى عمق المياه، بسبب وجود دوامات تتسبب في الغرق، ولكنه لم يأبه بها فغرق في المياه ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.