إصابة 15 والقبض على 23 في مشاجرة نارية بين عائلتين بالفيوم

رغم القبض على عدد كبير من عائلتي «عرفة وصبري»، بعد مشاجرة كبرى بين العائلتين بسبب خلافات المصاهرة، بمحافظة الفيوم، وإصابة 5 منهم بطلقات نارية، وحبس 18 شخصاً على ذمة التحقيقات، إلا أنّ الخلافات تجددت اليوم السبت، للمرة الثالثة على التوالي، حيث تبادل أفراد من العائلتين إطلاق النار، وعلى الفور، تم ضبط 5 آخرين من طرفي المشاجرة، ليصبح إجمالي عدد المقبوض عليهم 23 شخصاً حتى الآن، فيما عدد المصابين منذ بداية المشاجرة 15 مصاباً، تنوعت إصاباتهم بين طلقات نارية وكدمات وجروح وكسور.

معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطار من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغ من قسم ثاني الفيوم، بتجدد الاشتباكات للمرة الثالثة على التوالي بين عائلتي «عرفة وصبري» بمنطقة «الشيخة شفا»، ضمن ناحية «الحواتم» بمدينة الفيوم، بسبب خلافات المصاهرة بينهم، ووقوع مصابين.

ضبط 5 آخرين من عائلتي «عرفة وصبري»

وعلى الفور، انتقلت قوات أمن الفيوم إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط 5 من طرفي المشاجرة، ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 23 شخصاً من كلا العائلتين، كما ارتفع عدد المصابين إلى 15 مصاباً، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الفيوم العام، ثم خرجوا بعد تحسن حالاتهم.

خدمات أمنية لمنع تجدد الاشتباكات

وعيّنت مديرية أمن الفيوم خدمات أمنية بمحيط منزل عائلة «عرفة» وأخرى بمحيط عائلة «صبري» لمنع تجدد الاشتباكات بين طرفي المشاجرة مرة أخرى، وكلفت كبار المنطقة بالتدخل وعقد جلسة صلح بين الطرفين، وإنهاء الخلافات بينهم.

تجديد حبس 18 مُتهماً في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

وفي غضون ذلك، أمر المستشار مصطفى أبو الخير، وكيل نيابة بندر الفيوم، بتجديد حبس 18 شخصاً من العائلتين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما قرر حبس الـ5 المضبوطين حديثاً 4 أيام على ذمة التحقيقات.