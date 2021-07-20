خلال ذبح الأضاحي.. مقتل طفل على يد آخر إثر مشاجرة بالسكاكين في الفيوم

طفلان لم يتجاوز عمرهما الرابعة عشر، وقفا ليشاهدا ذبح الأضاحي لدى الجزارين بحي الصوفي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ نشبت بينهما مشادة كلامية بعدما ألقى أحدهما دماء الأضحية على الآخر، فاستل أحدهما سكينًا من «عدة الذبح» الخاصة بالجزار وأصاب الطرف الآخر في ذراعه، فهرع الأخير إلى منزله غارقًا في دمائه وأحضر سكينًا لينتقم، وحاول إصابة الأول، إلا أنّه اختطف السكين من بين يديه، وطعنه عدة طعنات بالبطن والجنب ثم قطع عرق رقبته، ليسقط جثة هامدة.

طعنه بالسكين.. مقتل طفل على يد آخر بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد مصرع الطفل أحمد ناصر عويس شنب «14 سنة» على يد طفل آخر مجهول الهوية، خلال مشاجرة بينهما بالسكاكين أثناء مشاهدتهم ذبح الأضاحي بحي الصوفي.

مقتل طفل على يد آخر.. يتيم ووحيد على 5 بنات

ومن جانبه، قال أحمد ناصر، أحد أقارب المجني عليه، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ أحمد ولد وحيد على 5 بنات، ويتيم الأب، وكانت أمه تنتظر أن يكبر بفارغ الصبر حتى يصبح ضهرًا وسندًا لها ولبناتها، إلا أنّها خسرته في غمضة عين.

مقتل طفل على يد آخر خلال مشاجرة بالسكاكين

وأضاف «ناصر»، أنّ الطفلين كانا يقفان ليشاهدان ذبح الأضاحي لدى أحد الجزارين، وتشاجرا معًا بسبب إلقاء أحدهما دماء على الآخر فأصاب أحدهما بسكين في ذراعه، وتدخل الأهالي وفضوا المشاجرة، ولكن أحمد ناصر أحضر سكينًا لينتقم من الطفل الذي لا يعرف هويته ولكنه اختطف السكين وطعنه عدة طعنات في البطن، بالإضافة إلى قطع عرق في رقبته، حتى سقط قتيلاً، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوات المباحث بقسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس المباحث من ضبط الطفل القاتل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.