رد فعل الطلاب بعد امتحان الفيزياء اليوم: شكاوى من 10 أسئلة «فيديو»

رصدت «الوطن» رد فعل الطلاب بعد امتحان الفيزياء اليوم ، حيث أكدوا أن الامتحان اشتمل على أكثر من 10 أسئلة غير مباشرة، تحتاج تركيزًا شديدًا لكونها تشمل أفكارًا مركبة، موضحين أن هذه الأسئلة اعتمدت على أفكار مركبة وجديدة غير التي اعتادوا عليها، واشتملت على أكثر من قانون مختلف، لافتين إلى أن الامتحان تكون من 50 سؤالاً تعتمد على الفهم.

رد فعل الطلاب بعد امتحان الفيزياء اليوم

وعن رد فعل الطلاب بعد امتحان الفيزياء اليوم ، يقول الطالب مروان أحمد، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان مادة الفيزياء اشتمل على 10 أسئلة، تعتمد على أفكار مركبة وغير مباشرة، موضحًا أن هذه الأسئلة اعتمدت على الفهم بشكل كبير، مؤكدًا أنها تناسب طلاب علمي رياضة أكثر من طلاب علمي علوم.

وأضاف «أحمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المسائل تحتاج إلى الكثير من الخطوات والوقت لحلها، موضحا أن بقية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة.

من جانبه، وصف الطالب مينا حكيم، الامتحان بالصعب، مؤكدا أنه اعتمد على طرق التفكير العليا في أكثر من 10 أسئلة من إجمالي 50 سؤالاً.

وأوضح «حكيم»، أن بقية أسئلة الامتحان تناسب مستوى غالبية الطلاب، لافتًا إلى أن اللجنة الامتحانية سمحت بالكتاب المدرسي وجهاز الـ«تابلت».

وأكد الطالب مصطفى عبدالفتاح، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن الامتحان به أكثر من 10 أسئلة معقدة وغير مباشرة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كثفت من الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.