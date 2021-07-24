أمير كرارة ضيف شرف فيلم موسى مع بيتر ميمي

يشارك الفنان أمير كرارة ضيف شرف في فيلم موسى، الذى من المقرر أن يُعرض في دور العرض المصرية في 11 أغسطس المقبل، بجوار عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أثناء أحداث الفيلم، أبرزهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وصبري فواز وصلاح عبدالله ومحمد جمعة.

أمير كرارة يشارك كضيف شرف رفقة العوضي وعابدين فى موسى

فيلم موسى الذى يشارك أمير كرارة فيه كضيف شرف، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.

أما عن قصة «موسى»، فتدور قصته حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت، يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.

أمير كرارة لم يحسم أخبار بطولته مسلسل هجمة مرتدة 2

الفنان أمير كرارة، دار حوله عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية، حول تعاقده على بطولة الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة، لكن الفنان أو الشركة المنتجة، لم يعلنا هذا الأمر بشكل رسمي، خاصة أن الفنان أحمد عز، أكد أنه لن يشارك في الجزء الثاني من العمل، بعد أن كان بطل جزئه الأول الذي عرض في رمضان الماضي.

كان أمير كرارة، شارك فى رمضان الماضي بمسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا، والفنانة مي عمر وأحلام الجريتلي وفردوس عبدالحميد ومحمد دياب.

واستضاف أمير كرارة، في برنامجه سهرانين في حلقته الأخيرة، الفنان اللبناني راغب علامة، في حلقتين جرى عرضهما خلال أيام العيد.