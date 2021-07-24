فقدان 65 محمولا ومصرع كهربائي إثر انقلاب «ملاكي» بترعة في ملوي

لقى كهربائي مصرعه، إثر انقلاب سياره ملاكي كان يقودها داخل ترعة الإبراهيمية، أمام قرية «أم تسعة» بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتبين أن السيارة كان بداخلها أجهزة محمول تقدر بنحو 2 مليون جنيه، وفقد منها 65 جهازا تقدر سعرها بمبلغ 200 ألف جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالي بمصرع «محمود. ح. ع» 30 عاما كهربائي مقيم بمدينة ملوي، حيث كان يقود سيارة ملاكي ماركة تويوتا، وبداخلها أجهزة محمول، يصل إجمالي سعرها إلى 2 مليون جنيه، حيث سقطت السيارة في ترعة الإبراهيمية أمام قرية أم تسعة التابعة لقرية المحرص، وفقد 65 جهاز محمول من السيارة، يصل سعرها إلى أكثر من 200 ألف جنيه.

جرى انتشال جثة المتوفى، ونقلها لمستشفى ملوي العام، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 12336 جنح مركز شرطة ملوي، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

يذكر أنه أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة المنيا، صباح اليوم السبت، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الكائن بطريق الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث.