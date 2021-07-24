إزالة 44 عقارا وصرف تعويضات 133 مليون لإقامة محور «مسطرد - عدلي منصور»

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جار العمل على إزالة التعارضات التى تواجه إقامة محور مسطرد المستشار عدلى منصور، مؤكدا خلال جولته لمتابعة أعمال الإزالة أن عدد العقارات التي تمت إزالتها 44 عقارا تم الانتهاء من إزالتها في أحياء السلام أول والمطرية بشارع المشروع من إجمالى 159 عقارا مستهدف إزالتها، لافتا إلى أنه تم صرف تعويضات للسكان حتى الآن قدرها 133 مليون جنيه طبقا للأسعار بالمنطقة.

16 كيلو طول محور مسطرد

وأشار إلى أن محور مسطرد طوله 16 كيلو متر ويخدم أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية بداية من النزهة جوزيف تيتو ويربط مع مسطرد وطريق بنها الحر، وتمت المتابعة بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة حيث تشهد القاهرة طفرة كبيرة في مشروعات النقل والطرق لإحداث سيولة مرورية والقضاء على التكدس المروري ومواجهة الزحام.

إزالة 5 عقارات بالسلام أول

من جانبه، قال اللواء محمد عبد الهادي، رئيس حي السلام أول، إنّه تم إزالة 5 عقارات بشارع كمال حجاب بنطاق الحي وتم تسليم الأهالي التعويضات بعد فحص ملفات المواطنين، وذلك في إطار خطة إقامة محور مسطرد -عدلى منصور.

تعويضات لـ1025 شقة

من جانبه، أوضح اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أنّ أعمال الإزالات تتم على قدم وساق مع صرف التعويضات لـ1025 شقة و248 محلا وسعر التعويض للمتر التجارى 10 آلاف جنيه، والسكنى 3300 جنيه، ومتر أرض الفضاء 10 آلاف و600 جنيه كلها مباني في نطاق حي المطرية باستثناء 5 عمارات تتبع حي السلام أول وكل الأسعار التي جرى تحديدها تمت بواسطة مقيم عقاري لحصول المواطنين على حقوقهم كاملة وشراء شقق ومحلات بديلة عن الأماكن التي سيتم إزالتها.