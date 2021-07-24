أحدث حيلة للغش في امتحانات الثانوية.. «راوتر» داخل اللجنة بالمنيا

جسم غريب ملفوف داخل كيس بلاستيك أسود، شاهده أحد الملاحظين بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سمالوط في المنيا، اليوم السبت، وحينما أبلغ رئيس اللجنة، الذي استدعي أجهزة الأمن، ليتبين أن الكيس داخله «راوتر إنترنت»، وأن أحد أولياء الأمور وضعه داخل اللجنة ليساعد ابنه على الغش.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بورود بلاغ من رئيس لجنة الامتحانات بمركز سمالوط ورئيس اللجنة العامة لمدرسة سمالوط الثانوية للبنين، بشأن وجود جسم غريب أعلى سور المدرسة، داخل كيس بلاستيك أسود اللون.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة والفحص، تبين وجود «راوتر» لشبكة الإنترنت، أعلي سور المدرسة الثانوية للبنين، موصل بشقة سكنية داخل أحد المنازل خلف المدرسة.

وأفادت التحريات الأولية بأن أحد الأشخاص قام بوضع الراوتر على سور المدرسة، لتيسير الغش لنجله، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويؤدي الامتحان بذات المدرسة، وتم رفع الراوتر بمعرفة مركز الشرطة، وتم تحريزه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3639 لسنة 2021 إداري سمالوط شرق، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

وسيطرت حالة من الغضب على طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي، في محافظة المنيا، بسبب صعوبة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، وقال بعض الطلاب، إن أسئلة الامتحان؛ جاءت بطريقة غير مباشرة، وجميع الإجابات كانت قريبة من بعضها.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، عدداً من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبة العلمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وشملت الجولة المرور على لجان مدارس طه حسين الثانوية بنين بحي جنوب مدينة المنيا، ومدرسة السلام الثانوية بنات بحب غرب مدينة المنيا.

ورافق المحافظ كل من صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء ياسر محمد عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والدكتور علي عبد السلام، مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا.