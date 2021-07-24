ميل عقار مأهول في بحري بالإسكندرية يثير قلق الأهالي (فيديو)

شهدت منطقة «بحري» في الإسكندرية، وتحديداً بجوار قصر ثقافة الأنفوشي، ميل عقار كبير مأهول بالسكان، يضم أكثر من 12 طابقاً، تسبب في حالة من الرعب والقلق انتابت الأهالي، فور شعورهم بالميل، وقاموا بالنزول سريعاً من العقار خوفاً على أرواحهم.

ورد بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بميل عقار في منطقة بحري الإسكندرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن من أجل تأمين المنطقة والتعرف على ملابسات الحادث، كما وصل فريق من مهندسي حي الجمرك، من أجل تأمين المنطقة ووصول اللجان الهندسية.

وتواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف من أجل عملية التأمين، خاصةً مع قيام الحي بدراسة عملية الإخلاء من العقار والعقارات المجاورة، ووصول لجنة هندسية من الحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.