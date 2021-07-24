بتوجيه رئاسي.. مشروع تطوير محور التعمير في الإسكندرية: بطول 35 كيلو متر (فيديو)

دائما ما تهتم القيادة السياسية بتطوير وإنشاء المحاور والشرايين المرورية الجديدة للحد من الزحامات الموجودة في بعض المناطق على مستوى كل المحافظات، وكان آخرها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وتفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الرئيس خلال تفقده، بالأمس، على أن محور التعمير بالإسكندرية جرى إنشاؤه في ظروف تربة صعبة للغاية سواء في البحرية أو الملاحة، على طول 35 كيلومترا، لكن الإجراءات الهندسية التي تمت حققت أقل قدر من الضرر إذا جاز هذا التعبير، على مدى زمني جيد.

وأشار الرئيس، إلى أن حجم التجاوزات الموجودة على محور التعمير بالإسكندرية، والترع التي نحاول تطويرها، كبير جدًا، قائلًا: «الناس حاطة على أراضي حرم الترع مساكن بالآلاف، إحنا بنعوض الناس دي بـ2 مليار جنيه، رغم أننا منعرفش المساكن اتعملت امتى، لكنها اتعملت».

وتابع: «ده كله بنعمله عشان نرجع تاني نخلي حرم الترعة ده كويس، ونعمل طريق مناسب من أول الإسكندرية لحد البحيرة، حجم الأموال اللي بينفق كبير جدا».