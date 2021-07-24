لتجنب الغرق.. مصايف الإسكندرية تصدر 5 تحذيرات هامة للمصطافين

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، 5 تحذيرات هامة للمصطافين؛ لتجنب الغرق وذلك مع إعلانها حالة الطوارئ اليوم الثاني على التوالي؛ نظرًا لاستمرار سوء حالة البحر وارتفاع الأمواج الأمر الذي سبب عددًا من حالات الغرق.

تحذيرات هامة للمصطافين لتجنب الغرق في شواطئ الإسكندرية

وجاءت التحذيرات على النحو التالي:

- عدم التوغل في مياه البحر والاكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل ارتداء لايف جاكت.

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي.

- تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما عليكم لانعدام الرؤية .

- نرجو الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظا علي حياتكم، وإخلاء مياه البحر متي طلب منكم ذلك.

شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء

رفعت شواطئ الإسكندرية، أمس الجمعة، الرايات الحمراء، لتحذير الزائرين من خطورة النزول لمياه البحر، والالتزام بكافة التعليمات التي وضعتها إدارة السياحة والمصايف، منعاً لحدوث حالات غرق.

ومع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، مشيرة إلى تواجد عمال أبراج المراقبة والغطاسين على الشواطئ.

شواطئ الإسكندرية تستعين بمعدات «جيت سكي»

واستعانت شواطئ الإسكندرية، بمعدات «جيت سكي» للمساعدة في عمليات الإنقاذ السريع، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة، مع منع نزول البدالات نهائياً في الشواطئ لمنع غرق المواطنين.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، خاصة في الشواطئ التي شهدت حالات غرق في أيام العيد الثلاثة الماضية.