الصحة: توقعات بزيادة أعداد مصابي كورونا بعد أسبوع بسبب تجمعات العيد

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن متحور «دلتا بلس» هو المتحور السائد على مستوى العالم، ومتوقع انتشاره في الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن خطورة «دلتا بلس» تتمثل في سرعة انتشاره، ونعتمد على مدى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، «كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا كلما قلت حدة أعراض الإصابة بالفيروس، وبالتالي يقل عدد الوفيات».

موجة مختلفة

وتابع المصدر أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون مختلفة عن الـ3 موجات السابقة، بسبب ظهور اللقاحات، مؤكدا أن جميع اللقاحات المتوافرة في التوقيت الحالي، أثبتت فعاليتها تجاه المتحورات التي تحدث لفيروس كورونا.

وعن تحورات فيروس كورونا، قال إنها «صفة من صفات أي فيروس وليس فيروس كورونا فقط».

وعن خلط اللقاحات، أكد أنها تجربة تمت في بعض الدول، ولكن لم تثبت فائدتها حتى الآن، لذلك هنا في مصر لم يتم خلط اللقاحات، ولن يحدث، والجرعتان تكونان من اللقاح نفسه، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة أمر وارد الحدوث لتحفيز مناعة الجسم، نافيا العلاقة بين شدة أعراض لقاح كورونا وبين فعاليته، فجميع اللقاحات فعالة وبنسب متفاوتة، وهي تخفف من أعراض فيروس كورونا، ولكن لا تمنع الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى وجود توقعات، صدرت عن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا مرة أخرى بعد أسبوع من الآن، مؤكدا أنها ستكون زيادة طفيفة، بسبب التجمعات التي حدثت خلال فترة العيد، لذلك نطالب المواطنين بصفة مستمرة بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية حتى في حال تلقي اللقاح، «التدابير الصحية ما زالت هي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا».