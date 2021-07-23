تعليم الدقهلية: فتح موقع التنسيق للمرحلة الثانوية العامة والفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن فتح موقع التنسيق للتعليم الثانوي العام والفني بمختلف أنواعه، ويدخل الطالب إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لتنسيق الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، ومن خلاله يختار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها في المرحلة الثانوية والمتاحة له حسب المجموع الحاصل عليه، ويختار نوع التعليم الثانوي «العام، الصناعي، الفندقي، التجاري، الزراعي» حيث تظهر له كل المدارس حسب مجموعه، ويتابع خطوات التنسيق الإلكتروني خطوة بخطوة حتى يصل إلى تسجيل بياناته وتظهر له رسالة تم التنسيق بنجاح.

موقع التنسيق لطلاب الصف الأول الثانوي

ويدخل الطالب أو ولي الأمر من خلال الإيميل وكلمة السر الخاصين بوزارة التربية والتعليم، من الموقع من هنــــــــا وبعدها يسجل البيانات المطلوبة منه ويختار المدرسة الراغب في الدخول إليها في المرحلة الثانوية.

5 ملاحظات مهمة ينبغي على الطالب التعرف عليها

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية 5 ملاحظات مهمة ينبغي على الطالب التعرف عليها قبل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق وهي:

1- للطالب خمس رغبات بشرط ألا تزيد عن ثلاث رغبات من نفس النوعية، فمثلا: لو اختار صناعي 3 سنوات، يبقى 3 مدارس فقط من هذه النوعية، وله الحق أن يختار رغبتين من نوعية تعليم مختلفتين أو من نوعية أخرى، مثل التعليم التجاري أو التعليم الزراعي أو الفندقي.

2- الطالب لا تظهر له إلا النوعيات التي يسمح مجموعه للالتحاق بها، فمثلا لو الطالب حاصل على 145 درجة، فلن يظهر له التعليم العام أو الصناعي أو الفندقي.

3- على الطلاب الراغبين في التقدم على نظام التعليم المزدوج التقدم إلكترونيا إلى النوعيات المتاحة على الموقع - ثم التقدم إلى عن طريق الجمعية، واجتياز الاختبارات اللازمة وعند قبول الطالب في تلك النوعية يتم نقله من المدرسة المقبول بها سابقا إلى نوعية التعليم المزدوج.

4- لا تظهر للطالب إلا مدارس إدارته فقط.

5- المدارس المتقدمة مثل الفندقية 5 سنوات أو المتقدمة الصناعية أو المتقدمة التجارية بطلخا، متاحة لكل طلاب المحافظة حسب المجموع.

تنسيق الصف الأول الثانوي في مختلف المحافظات

ويتاح التقديم الورقي في المدارس بكل محافظات مصر حتى يوم 31 يوليو 2021 وذلك وفقا للحد الأدنى الذي أعلنته المحافظات، وجاء أعلى الدرجات محافظة سوهاج 258 درجة، وبعدها محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية 250 درجة، والأقل محافظة الجيزة، وهو مجموع 218 درجة، وشمال سيناء 220 درجة ومحافظات السويس وبورسعيد، والبحر الأحمر، ومطروح 225 درجة، ومحافظات المنوفية والإسماعيلية، والفيوم، والمنيا 230 درجة، ومحافظات دمياط ، بني سويف، وأسيوط 240 درجة، ومحافظة القاهرة 235 درجة، ومحافظة القليوبية 235 درجة، ومحافظة الغربية 236 درجة، ومحافظة الأقصر 242 درجة، ومحافظة أسوان 245 درجة، ومحافظة قنا 248 درجة.