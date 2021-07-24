تحذير «التنمية المحلية» للسائقين من زيادة الأجرة: هناك عقوبات مغلظة

نفى الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ما تردد بشأن ارتفاع تعريفة الأجرة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين، مؤكدًا أن ما تردد عار تمامًا عن الصحة، حيث إن هناك حملات مراقبة من قبل جميع الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات لمتابعة تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة «دي إم سي»،أن هناك متابعة لمواقف السيارات وتكثيف الحملات المشتركة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم والحزم لمخالفة التعريفة المقررة، أو ما يتعلق بتجزئة الرحلات لأخذ التعريفة أكثر من مرة، وحتى الآن لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بزيادة تعريفة الأجرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن التواصل عبر مبادرة «صوتك مسموع» أو الخط الساخن أو رقم الواتساب في حال ورود أي شكاوى، مؤكدًا أن المبادرة خلال إجازة عيد الأضحى تلقت 562 شكوى مختلفة تتعلق بالقمامة والإشغالات ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية وتقديم شيشة، وتم حل 76% من هذه الشكاوى.

وحذر الدكتور خالد قاسم، السائقين من زيادة تعريفة الأجرة الرسمية وتقسيم خط السير بعد رفع أسعار البنزين، فهناك رقابة وتشديدات لمنع أي محاولات لزيادة تعريفات الأجرة، فغرامة مخالفات زيادة تعريفة الأجرة في عموم المحافظات، تكون مغلظة ووفقا لقانون المرور، مشيرًا إلى أن تقسيم خط السير يسرى عليه غرامات أيضًا، كما وجه وزير التنمية المحلية بالمحافظات بمتابعة الأمر بالمواقف والسيرفيس وتكثيف الحملات والتعامل بكل الحزم مع السائقين.