لجنة التعليم بالبرلمان تستمع لأصحاب المدارس الخاصة.. غدا

تستقبل لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، غدًا، وفدًا من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في جلسة استماع تستمر على مدار يومين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، ومقترحات كيفية النهوض بذلك القطاع الحيوي وحل المشكلات التي تعاني منها.

ومن المقرر أن يعلن ممثلي أصحاب المدارس الخاصة المشاركين في جلسات الاستماع عن عدد من المبادرات ضمن مسئوليتهم المجتمعية لدعم تطوير العملية التعليمية، فى إطار مساعي الدولة للنهوض بالعملية التعليمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينفذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقدم وفد المدارس الخاصة مشروعات قوانين ومبادرات لحل أزمات قطاع التعليم الخاص، والتأكيد على أن منظومة التعليم الخاص أصبحت الجناح الثاني للنهوض بالتعليم المصري، ومن المقرر الإعلان عن توفير منح دراسية مجانية بالمدارس الخاصة لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة، بجانب منح دراسية لذوى القدرات الخاصة، وتقديم تصور توأمة لدعم المدارس الحكومية بما يضمن التكامل والتعاون لتحقيق صالح العملية التعليمية.

كما يقدم الوفد مشروعا للتنمية المهنية لمعلمى المدارس الخاصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يشمل تدريب المعلمين والإداريين على وسائل التعلم الحديثة ومهارات الاتصال والتواصل بما يضمن تحقيق التطوير المطلوب.

ويعرض الوفد تجربة التعليم الخاص فى ظل أزمة كورونا والخروج بالعام الدراسي لبر الأمان، واستعدادات العام الدراسى الجديد والإجراءات الاحترازية التي يجرى اتباعها بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وكل المشاركين في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، التزام المدارس بتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والممثلة في قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة من تعليم أبنائنا، باعتبار أن التعليم الخاص هو الجناح الثاني للعملية التعليمية مع التعليم الحكومي.

وأشار «الحسيني» إلى أن المدارس الخاصة تواجه هجمة غير مبررة في كثير من الأحيان، وأن الأفضل أن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.