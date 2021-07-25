في ذكرى وفاته الثانية.. الموت منع فاروق الفيشاوي في تحقيق وعده للجمهور

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا فى 25 من شهر يوليو من عام 2019، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا بالسرطان

فاروق الفيشاوي قبل رحيله بعام، كان وعد جمهوره وعشاقه بوعد ولكنه لم يكن قادرا على تنفيذه حيث إنه فى شهر أكتوبر من عام 2018، وخلال وجوده بمهرجان الإسكندرية السينمائي، أعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان، وطالب حينها زملاءه الفنانين وجميع الحضور بعدم الانزعاج، لأنه تقبل الأمر بمنتهى الهدوء واعتبره مثل الصداع.

وأكد «الفيشاوي»، في كلمته بأنه بالعزيمة والإصرار سينتصر على المرض، ووعد زملاءه وجمهوره بالعودة في الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

فاروق الفيشاوي رحل عن عمر ناهز الـ 67

كان للقدر كلمة أخرى في وعد الفنان بالعودة إلى المهرجان، فقد توفي فاروق الفيشاوي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ولم ينفذ وعده.

يذكر أن فاروق الفيشاوي ولد عام 1952 في محافظة المنوفية، حصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولعب في بداية مشواره الفني عددًا من الأدوار الصغيرة في السينما والتليفزيون حتى جاء فيلم المشبوه عام 1981، وتلاه مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982، ليمثلا نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم الفن، وتميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار، وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية التي أداها جميعا باقتدار من أبرز أعماله السينمائية الحب في طريق مسدود، الباطنية، أرجوك اعطني هذا الدواء، لا تسألني من أنا، القرداتي، الجراج وغيرها.

كما قدّم عددا من الأعمال التليفزيونية المتميزة منها «علي الزيبق، أبنائي الأعزاء شكرا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان».