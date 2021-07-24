زيادة 5 آلاف جنيه.. قائمة أسعار «نيسان قشقاي 2021» خلال يوليو

أرتفعت أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري، منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، ومن ضمن القائمة طراز «نيسان قشقاي 2021»، وأعلن عدد من الموزعين عن زيادة سعرية بقيمة 5 آلاف جنيه على السعر الرسمي للسيارة.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لطراز «نيسان قشقاي 2021» والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة:

أسعار نيسان قشقاي 2021

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 394.400 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 429.400 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 456.400 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 465.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 165 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كم / ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4394 ملم طول، و1806 ملم عرض، و1595 ملم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم، ويصل طول قاعة العجلات إلى 2646 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى حوالي 430 لتر، وسعة خزان الوقود إلى 65 لتر.

- تعتمد السيارة على عدة تجهيزات و وسائل للأمان من بينها (الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدراتhill assist، جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، ومثبت سرعة).