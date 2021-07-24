تعرف على مصروفات المدارس الرسمية للغات في المنيا

أعلن التوجيه المالي والإداري بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2021/2022.

مصروفات الروضة الصغري بمدارس اللغات الرسمية بالمنيا

وتشمل إجمالي قيمة المصروفات بالنسبة للروضة الصغرى 1252 جنيها، بدون الكتب الوزارية وكتب المستوى الرفيع، مقسمة كالآتي: 300 جنيه رسوم حكومية، 802 جنيه خدمات لغات، 100 جنيه نشاط لغات، 50 جنيه تطوير تكنولوجي.

مصروفات الصف الأول الابتدائي بمدارس اللغات الرسمية بالمنيا

وبالنسبة للصف الأول الابتدائي، تبلغ إجمالي قيمة الرسوم 1000 جنيه بدون الكتب الوزارية وكتب المستوي الرفيع، مقسمة كالآتي: 300 جنيه رسوم حكومية، 500 جنيه خدمات لغات، 100 جنيه نشاط لغات، 50 جنيه تطوير تكنولوجي.

مصروفات الصف الأول الإعدادي بمدارس اللغات الرسمية بالمنيا

وبالنسبة للصف الأول الإعدادي تبلغ إجمالي قيمة الرسوم 765 جنيه، بدون الكتب الوزارية وكتب المستوي الرفيع، مقسمة كالآتي: 200 جنيه رسوم حكومية، 505 جنيه خدمات لغات، 40 جنيه نشاط لغات، 20 جنيه تطوير تكنولوجي.

مصروفات الصف الأول الثانوي بمدارس اللغات الرسمية بالمنيا

وبالنسبة للصف الأول الثانوي تبلغ إجمالي قيمة الرسوم 1111 جنيها بدون الكتب الوزارية وكتب المستوي الرفيع، مقسمة كالآتي: 500 جنيه رسوم حكومية، 551 جنيه خدمات لغات، 40 جنيه نشاط لغات، 20 جنيه تطوير تكنولوجي.

ويجرى توريد الرسوم الحكومية بمعرفة ولي الأمر علي الحساب المفتوح بالبريد والمعد لهذا الغرض باسم مصروفات الصفوف الأولي، والمفعل بدءًا من يوم 3 يوليو الجاري.

كما يجرى تحصيل خدمات اللغات والتطوير التكنولوجي والنشاط العام علىى قسائم 123 ت ع، على أن تورد للحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وجدير بالذكر أن جميع هذه الرسوم بدون إضافة أسعار الكتب الدراسية.

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