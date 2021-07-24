هشام خرما يحيي حفلين متتاليين بمكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا

يدشن الموسيقار هشام خرما، جولة حفلاته الموسيقية لموسم الصيف بين القاهرة والإسكندرية، عبر حفلتين متتاليتين، حيث تبدأ من مكتبة الإسكندرية، في تمام الثامنة والنصف مساء السبت المقبل 31 يوليو.

ويضع خرما، لمسته الموسيقية على هذه الحفلة في النسخة الجديدة من مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، ومن ثم يطل بعدها بيومين على جمهوره في القاهرة، عبر حفل موسيقي بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الثامنة مساء الإثنين، 2 أغسطس على مسرح النافورة، إبان مشاركته الخاصة في فعاليات مهرجان الأوبرا الموسيقي الصيفي.

وتأتِ جولة الحفلات في مستهل انتعاشة موسيقية يعيشها خرما حاليا، بعد وضعه مؤخرا الموسيقى التصويرية لفيلم «ماكو»، أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، عقب النجاح الكبير الذي حققه في موسيقى مسلسل «النهاية»، كما ينشغل حاليا بوضع الموسيقى التصويرية لأول فيلم ثري دي عربي «يوم 13»، وسط تحضيره لإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد.

وشارك هشام خرما مؤخرا في الفيلم التسجيلي «تعالوا مصر» الذي عُرض مؤخرا في حفل نقل المومياوات، الذي قدمه خالد النبوي، وهو فيلم دعائي وترويجي عن الحضارة المصرية، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، وتم تصويره في عدد من المناطق الأثرية الشهيرة مع تسليطه الضوء على المشاريع المصرية الضخمة الجديدة، من بينها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة والأهرامات مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومختلف المناطق الأثرية على مستوى مصر وحتى المقابر المكتشفة حديثًا.

كما شارك الموسيقار هشام خرما في احتفالية «50 سنة مسرح» مع الفنان محمد صبحي، بوضع موسيقى الاحتفال، الذي يقيمه الفنان محمد صبحي، احتفالا بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية، وكرم أكثر من 100 شخصية فنية ممن ساهموا في هذه المسيرة بالإبداع والنجاح، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة.