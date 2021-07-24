دموع على ورقة الفيزياء.. وفاة طالبة وأسئلة صعبة بامتحان الثانوية العامة

سيطرت الدموع على امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اليوم السبت، بين الطلاب الذين تفاجأوا بمستوى صعوبة الامتحان، وكذلك أهالي طالبة المنوفية، منار محمد عبدالباقي، التي توفيت خلال دخولها لآداء امتحان الفيزياء، ليبكي كل على ليلاه.

وفاة طالبة قبل دخول امتحان الفيزياء

بدأ صباح اليوم السبت، باستعداد طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة لآداء امتحان الفيزياء، وبينهم الطالبة منار محمد عبدالباقي، 17 سنة، مقيمة بقرية كفر بلمشط، التي توفت قبل دخول لجنتها في مدرسة ناصر عبدالغفور بمدينة منوف، لآداء الامتحان، حيث تعرضت إلى حالة إغماء مفاجئ، وبعد نقلها إلى مستشفى منوف العام، تبين وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نعت الطالبة منار محمد عبدالباقي، خلال منشور عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن الوفاة في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، خلال دخول الطالبة لآداء الامتحان.

«التعليم» تنفي وفاة الطالبة بسبب صعوبة الامتحان

كما نفت الوزارة ما يتردد بشأن وفاة الطالبة نتيجة صعوبة امتحان الفيزياء، حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحًا، متقدمين بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، وسائلين الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بكاء الطلاب أمام اللجان

وعلى الجانب الآخر، خرج طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي من لجان امتحان الفيزياء، وسط حالة من الحزن سيطرت عليها الدموع، لما وجدوه من صعوبة في أسئلة الامتحان، من بينهم الطالب عمر عز الدين، الذي ذكر أن الامتحان جاء غير مباشر، وأسئلته محيرة، وهو ما اتفقت معه علياء إبراهيم، موضحة أن الأسئلة كانت تحتاج لوقت طويل للتفكير والحل: «ده تعجيز مش امتحان».

وانتشرت مشاهد الدموع والبكاء أمام اللجان المختلفة، عقب خروج طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة من امتحان الفيزياء، وتحدث أغلبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صعوبة الأسئلة، واعتماده على نقاط مركبة، تحتاج إلى وقت طويل لحلها.