طلاب الثانوية: أسئلة «الفيزياء» مركّبة وتعتمد على الفهم.. و10 منها فوق مستوى «المتوسط»

استأنف طلاب الثانوية العامة ،اليوم ، امتحاناتهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وأدى طلاب الشعبة العلمية امتحان «الفيزياء» بإجمالى 392 ألفاً و863 طالباً وطالبة، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها ارتداء الكمامات، وتعقيم اللجان، والحرص على التباعد الاجتماعى بينهم.

وفاة طالبة بهبوط في الدورة الدموية..و«التعليم»: ضبط 20 حالة غش وتحرير محضر لولي أمر وضع «راوتر» على سور مدرسة بالمنيا

واشتكى عدد من الطلاب، عقب الامتحان، من صعوبة الفيزياء، فيما تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الإجابات بعد دقائق من بدء الامتحان، ورصدت الوزارة 20 حالة غش، فيما توفيت طالبة بالمنوفية، فى أثناء دخولها اللجنة، متأثرة بهبوط فى الدورة الدموية.

وقال عدد من الطلاب إن امتحان «الفيزياء» تضمن نحو 10 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز شديد، لأنها اعتمدت على أفكار جديدة غير التى اعتادوا عليها، واشتملت على أكثر من قانون مختلف، لافتين إلى أن الامتحان تكون من 50 سؤالاً تعتمد على الفهم.

وقال الطالب مينا حكيم، الذى أدى الامتحان فى المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة، إن الامتحان صعب بالنسبة للطالب متوسط المستوى، واعتمد بشكل كبير على طرق التفكير العليا فى أكثر من 10 أسئلة، مضيفاً لـ«الوطن» أن بقية أسئلة الامتحان اعتمدت على التفكير، وتناسب مستوى غالبية الطلاب، واللجنة الامتحانية سمحت له بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

وقال الطالب مروان أحمد، إن هناك 10 أسئلة يعتمد حلها على أفكار مركبة وغير مباشرة، وتعتمد على الفهم بشكل كبير، وتناسب طلاب علمى رياضة أكثر من طلاب علمى علوم. مضيفاً «هذه المسائل تحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى يتمكن الطالب من حلها، وبقية أسئلة الامتحان اشتملت على قوانين واضحة ومباشرة». واتفق معه الطالب مصطفى عبدالفتاح، قائلاً إن الامتحان تضمن أكثر من 10 أسئلة معقدة وغير مباشرة، والإجابة عنها تتطلب إجراء الكثير من الخطوات.

وفى القليوبية، أكد عدد كبير من الطلاب صعوبة الفيزياء، التى جاءت معظم أسئلتها فى مستوى الطالب المتميز، وخرج الطلاب من لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات مصدومين من الامتحان.

وفى البحيرة، تباينت الآراء حول صعوبة الامتحان، وقال الطالب عبدالرحمن مبروك إن الوقت لم يكن كافياً لأداء الامتحان، خصوصاً أن إجابات هذه المادة تحديداً تحتاج إلى تركيز، وعدم تسرع والأسئلة لا تأتى مباشرة من المناهج التعليمية.

وقالت إسراء جمال إن الوقت لم يكن هو المشكلة التى واجهتهم، بل التفاف الأسئلة غير المباشرة هو ما صعب الأمور أمام الطلاب المتوسطين، ورغم ذلك فهناك طالبات أكدن لها أنهن سيحصلن على الدرجات النهائية.

من جهة أخرى، تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتليجرام» إجابات امتحان الفيزياء، بعد نشرها الأسئلة بدقائق من بدء الوقت الأصلى للامتحان، فيما أكدت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش بالوزارة يتتبع الأسئلة المنشورة على صفحات الغش، وتم ضبط الطالب «ع. م. ا» من محافظة الشرقية، لنشره بعض أسئلة «الفيزياء» على موقع التواصل «تليجرام»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وشهدت محافظة المنوفية وفاة إحدى الطالبات فى أثناء دخولها لجنة الامتحانات، وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنهم تلقوا إخطاراً بسقوط الطالبة منار محمد عبدالباقى، فى حالة إغماء فى أثناء دخولها مدرسة ناصر عبدالغفور، بمدينة منوف، لأداء امتحان الفيزياء، فتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتبين وفاتها. وأضاف «جودة» لـ«الوطن»، أنه تبين من خلال الكشف الطبى وفاة الطالبة بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وأن المستشفى لم يتأخر فى تقديم كل الدعم الطبى لمحاولة إنقاذها لكنها توفيت. وقال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم ضبط طالب وكانت معه أداة الغش التى تم تحريزها وتحرير محضر وإحالته للشئون القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة عليه طبقاً للقانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكترونى، وينص على حرمانهم من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين بكل اللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

وفى بيان لاحق لها عقب انتهاء الامتحانات، أعلنت غرفة عمليات «التعليم»، رصدها نحو 20 حالة غش، منها حالة نشر الامتحان على مواقع التواصل للطالب «ع. م. ا» بإدارة غرب الزقازيق فى الشرقية نظراً لحيازة موبايل وتصوير ونشر على الإنترنت، وتنوعت باقى الحالات بين تهكير التابلت لمحاولة الغش، واستقبال الإجابات على «إنستجرام»، وحيازة أجهزة موبايل وشرائح للغش، كما تم ضبط راوتر على سور مدرسة قبل انطلاق الامتحان، وضعه ولى أمر الطالب «م. ع. ش» بإدارة سمالوط فى المنيا، وتحرر محضر لوالد الطالب من قبل الشرطة.