بعد 6 ساعات عمل.. الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه بعزب النهضة في دمياط

أصلحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس كسر مفاجئ بخط 600 بعزب النهضة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمدة استغرقت 6 ساعات، وذلك بحضور هناء سليم رئيس الوحدة المحلية بعزب النهضة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، أمس السبت، عن قطع المياه عن مناطق «العنانية والسيالة والخياطة والرطمة والشيخ ضرغام وعزبة البرج» وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لكسر ماسورة مياه خط 600 بعزب النهضة والذى سيستغرق حوالى 6 ساعات.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يكسر فيها خط رئيسي فسبق وحدث في الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي، حين أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن مناطق البصارطة وعزب النهضة والخلفية وأولاد حمام والضهرة، نظرًا لما تقوم به الشركة من أعمال لإصلاح كسر خط مياه 600 مم، بناحية قرية البستان، والتي تستمر على مدار أربع ساعات متواصلة.

وقال محمد إبراهيم أحد أهالى قرية الشيخ ضرغام، «فوجئنا أول يوم عيد الأضحى بقطع المياه وشعرنا أننا لسنا في عيد، فلم نستطيع إداء صلاة العيد خاصة وأن هذا الأمر متكرر كل عام، ولم يتم التنويه قبلها ولم يأخذ أحد احتياطاته لنفاجأ بقطع المياه مجددا اليوم».

ويقول «إبراهيم»، «بتنا ننتظر العيد بملء جراكن المياه لأننا على علم بقطعها كعادة سنوية عنا لنفاجأ اليوم في أول يوم عمل بعد الإجازة بقطع المياه اليوم أيضا».