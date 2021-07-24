الملايين على شواطئ الإسكندرية.. والمحافظ: «الأعداد هتزيد بعد الثانوية»

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الزحام الشديد الذي تشهده حاليا شواطئ المدينة، مؤكداً أن المحافظة شهدت استقبال ملايين المواطنين خلال أيام إجازة عيد الأضحى، بمتوسط مليون زائر يومياً على أقل تقدير، مشيراً إلى أن يوم وقفة العيد استقبلت الإسكندرية حوالي 800 ألف زائر.

وقال «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، مساء اليوم السبت، إن الإسكندرية تمتلك 66 شاطئاً، جميعها مجهزة لاستقبال المصيفين من كل أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن كان من المتوقع أن يحدث هذا الزحام على شواطئ المدينة الساحلية بهذا الشكل، بعد أن حرم المواطنون الشواطئ خلال العام الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع شواطئ المحافظة تحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتلتزم بالإجراءات الاحترازية، لكن الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يزورن هذه الشواطئ بشكل يومي، هي ما تمنع تطبيق هذه الإجراءات بشكل سليم.

وبينما اعتبر أن «الأعداد زيادة جداً وغير عادية، ويمكن الموسم الصيفي ده بيشهد أعداد مشفنهاش من 7 أو 8 سنين»، فقد أكد «الشريف» أنه رغم ذلك، تحاول المحافظة وجميع الشواطئ، الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، كما أن المحافظة تعاقب أي شاطئ لا يلتزم بها، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي فقط شهد تحرير 12 محضر مخالفة للإجراءات الوقائية بحق عدد من الشواطئ.

وتابع المحافظ بقوله إن «هجمات الناس على الشواطئ كانت بشكل غير عادي، احنا عندنا لحد دلوقتي 4 مليون زائر وأكتر، ولسه الأعداد بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة هتزيد».

وأردف «الشريف» أن هناك أسباب كثيرة كانت وراء إقدام أعداد كبيرة من المصريين على زيارة الإسكندرية وشواطئها خلال الأيام الماضية، من بينها الموجة الحارة التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى الشواطئ المجانية التي خصصتها المحافظة للأهالي البسطاء.