محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني بطول 230 مترا و7 شواطئ بـ 5 جنيهات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التطوير بدأ في مناطق برج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضم 4 قرى ومنطقة أوب صير وبهيج والغربينات و46 نجعا وتابعا، وبها أكثر من 132 ألف ساكن، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية ستشرف على التطوير في المحافظة وسيتم أقامة 52 مشروعا خدميا يشمل الطرق والرصف والجمعيات.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، أنه سيتم إقامة 19 مدرسة جديدة وتطوير مدارس جديدة و585 سكنا كريما في المناطق بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هناك أماكن كثيرة في الإسكندرية تم طلب وضعها في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة مثل مناطق العمرية 1 والعمرية 2، حيث لم يدخل أي مسئول هذه المناطق منذ 30 عاما مضت، متابعا: «الناس مش مصدقة إن فيه مسئولين دخلوا ليهم وهيوفروا لهم مياه نضيفة ورصف طرق وسعادة الناس كانت غير عادية وهم منتظرين مننا حاجات كتير».

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن قرية أبو صير سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر والانتهاء من الباقي خلال عام، لافتا إلى أن الإسكندرية ليست الكورنيش فقط ولكن بها أماكن تحتاج للتطوير ورفع حياة المواطن فيها إلى الأفضل، مشيرا إلى 58 مليون مواطن سيستفيد من مبادرة حياة كريمة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير حضر أمس إلى المحافظة لإزالة تعديات في منطقة محرم بيه على حرم السكة الحديد، حيث تم بناء عشوائيات، وتم إزالة 35 مكانا وستكون هذه المنطقة بداية القطار السريع الذي سيتحرك إلى مختلف المحافظات.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك 66 شواطئا في الإسكندرية منها 42 في مدينة الإسكندرية والباقي في هانوفيل والعجمي، لافتا إلى توفر شاطئ مجانا بطول 230 مترا، وشهد زحاما كبيرا حيث يتم الدخول ببطاقة الرقم القومي فقط، ولا يوجد باعة جائلون وتوجد الشماسي والكراسي مجانا، ويتم إشغال 70% من الشاطئ لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك 7 شواطئ مجاورة التذكرة فيها تكون بـ 5 جنيهات فقط.