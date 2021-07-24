«المصل واللقاح»: فيروس كورونا سينتهي بحلول 2022 في هذه الحالة

علق الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ما صرحت به منظمة الصحة العالمية بأن وباء فيروس كورونا المستجد قد ينتهي بحلول 2022، فقال «أول مرة الصحة العالمية تقول خبر سار»، حيث وصف الخبر بالمفرح، شريطة أن يتم وتيرة التطعيمات على مستوى العالم بصورة سريعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم».

وأضاف «الحداد»، أن تصريحات الصحة العالمية استندت لوجود الأدوات التي تجعل الوباء ينتهي، ومن أهمها التطعيمات، حيث سيتم القضاء على فيروس كورونا عندما تكون وتيرة التطعيمات بها عدالة ما بين الدول، سواء بين دول العالم الثالث ودول أفريقيا ودول أوروبا، أما حال احتكار الدول الأوروبية التطعيمات، فسيكون هناك بطئا في تطعيم الدول الأخرى مما يُساعد على تحور الفيروس وانتشاره بصورة أقوى.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن البطء يساعد على التحور، أما إذا كانت هناك عدالة في توزيع التطعيمات بين الشعوب، وسارت بصورة سريعة جدًا فلن تكون هناك موجات أخرى، وسيكون فيروس كورونا أشبه بالإنفلونزا ويكون له لقاح سنويًا، وذلك حال وصول نسبة المطعمين حول العالم لـ70% في وقت قصير، وهذا الأمر واضح تمامًا عند المقارنة بين تونس وبريطانيا في الموجة الحالية.

وتابع: «تونس سجلت 370 حالة وفاة في يوم، ده عدد رهيب جدًا في الوفيات، النموذج البريطاني وفياته محدودة جدًا، وهذا يعني أن هناك موجة في بريطانيا، نموذج التطعيمات في بريطانيا ناجح ووفياته أقل ونسب دخول المستشفيات أقل، وموجته ضعيفة، أما تونس فنموذج التطعيمات فيه ضعيف، وبالتالي الموجة عنيفة، وفيه إصابات شديدة جدا، ولو مشيت وتيرة التطعيمات في مصر خلال الشهرين بشكل سريع جدًا ستكون الموجة القادمة ضعيفة زي اللي في بريطانيا دلوقتي».