مصدر مسؤول يكشف حقيقة فيديو اعتداء أجهزة مدينة أوسيم على بائع مخالف

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، حقيقة الفيديو المتداول على أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي يزعم تعدي الأجهزة التنفيذية على بائع متجول بأحد الأسواق العشوائية في مركز ومدينة أوسيم، مؤكدا أن الفيديو قديم، وحدث منذ أكثر من عام، نافيا أي نوع من الاعتداء على البائع.

الواقعة تمت في سوق الثلاثاء تنفيذا لقرار فض الأسواق العشوائية لمواجهه كورونا

وقال المصدر لـ«الوطن» تعليقا على هذه الواقعة القديمة، إنها حدثت في سوق الثلاثاء بمركز ومدينة أوسيم، قبل أكثر من عام، أثناء تطبيق قرار مجلس الوزراء بفض الأسواق العشوائية، حفاظا على حياة الناس من التجمعات لانتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحملة التي شنتها أجهزة مركز ومدينة أوسيم كانت بالتنسيق مع قوات الشرطة بالمركز وشرطة المرافق.

البائع لم يمتثل لقرار الحملة بالفض ورفض رفع البضاعة الخاصة به

وقال المصدر، إن البائع المتجول لم يمتثل لقرار الفض الذي تقوم الحملة بتنفيذه واعترض على قيام أجهزة المركز برفع البضاعة الخاصة به، التي كانت موجودة على «استاند حديد» أعلى الرصيف، موجها سيلا من السباب للحملة، مؤكدا أن رئيس المدينة حاول اقناع البائع بتنفيذ قرار الفض دون أي اعتداء نهائيا عليه حتى تم تسليمه للشرطة.

الحمله تركت البائع المتجول ولم تصطحبه إلى قسم الشرطة بعد تدخل الاهالي

وأشار المصدر إلي أن الحملة، تركت البائع المتجول ولم تصطحبه إلى قسم الشرطة بعد تدخل الأهالي، وتقديم البائع بنفسه اعتذارا عما بدر منه تجاه أفراد الحملة، أثناء تنفيذها قرار فض سوق الثلاثاء العشوائي، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، لعدم انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة المواطنين، خاصة وأن سوق الثلاثاء من الأسواق التي يتردد عليها عدد كبير جدا من الأهالي.

تعليمات من المحافظ بحسن معاملة المواطن وحل مشاكله في أسرع وقت

وأكد المصدر، أن أجهزة المحافظة تقوم بمتابعة مشكلات المواطنين، التي ترد إليها وتعمل على حلها في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك تعليمات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لجميع روؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بحسن معاملة المواطن وحل شكواه.