محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر خط مياه وتلبية احتياجات المواطنين

وجَّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاحات لكسر مفاجئ بخط مياه الشرب 600 مم وخطي 200 مم و150 بمنطقة المنيرة الغربية بشارع المطار وإبراهيم علام وشارع بولس بحي شمال الجيزة، داعيا إلى إعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية بعد انتهاء الإصلاح إلى المناطق التي تأثرت بانقطاع أو ضعف لضعوطات المياه نتيجة للقيام بأعمال الإصلاح والتي شملت مناطق المنيره الغربية ومدينة الأمل وشارع بشتيل بمتفرعاته.

إعادة الشيء لأصله

وطالب محافظ الجيزة، خلال تفقد موقع كسر خط المياه، رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

ووجه المحافظ بتصريف المياه الناتجة عن الكسر في بالوعات الصرف الموجودة بالمنطقة لتيسير حركة المارة والسيارات، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب دفعت بـ7 سيارات شفط لإزالة آثار المياه الناتجة عن الكسر، إلى جانب توفير شركة مياه الشرب والصرف الصحي عددا من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه لخدمة سكان المناطق المتاثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125.

تلقي طلبات المواطنين على أرقام غرفة العمليات

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن قطع المياه أو طلب سيارات مياه شرب على أرقام 114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة، داعيا إلى سرعة تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة قطع المياه والإسراع في إنهاء أعمال الإصلاح والحفاظ على نظافة الشوارع وإصلاح أي تلفيات حدثت نتيجة كسر خط المياه ومعاونة المواطنين في توفير احتياجاتهم من مياه الشرب من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة خلال الفترة التي تشهد قطع المياه.