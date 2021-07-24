محمد رمضان ينشر فيديو وسط جمهوره: «اللي هيزعلهم هزعله»

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثناء التقاط صورًا مع عدد من المعجبين على أحد الشواطئ، حيث شهد ظهوره تزاحمًا من الكثيرين، الذين سارعوا من أجل التقاط صورًا معه.

وركب «رمضان»، الفيديو، على أغنيته «أنا جدع»، ساردًا بعض كلماتها: « حبي ليكوا مبدأ، نجاحي بيكوا صدق، إنتوا ليّ وأنا ليكوا، طب يلا بينا نبدأ، يلا رقصني بيها تانجو (تانجو) إديني شوب مانجو (مانجو) ستوري أحلى سينيو (سينيو) مكملين عشانكوا».

وعلق الفنان، على الفيديو، قائلًا: «اللي يفرح جمهوري يفرحني، واللي يزعل جمهوري أزعله»، وفي نهاية الفيديو قال: «أنا وحسام زوج أختي، كنا عاوزين ننزل نركب المركب، ودي كانت النتيجة».

يقضي عدد كبير من المشاهير إجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي، بين الحفلات وإحيائها، وبين قضاء الإجازات الصيفية، ويتواجد محمد رمضان بالساحل الشمالي لقضاء إجازته الصيفية مع أبنائه.

وفوجئ محمد رمضان في الساحل الشمالي، أنه عندما ذهب إلى المطعم لتناول الطعام، أن الجميع يلتفون عليه لالتقاط الصور معه، مطالبينه بالغناء، فقام محمد رمضان في الساحل بغناء أكثر من أغنية.

وكتب محمد رمضان على إنستجرام: «في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى برا، عملت حفلة.. واتعشينا في البيت ملحوظة الفيديو تصوير مراتي»، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث بها ذلك مع محمد رمضان في الساحل فنشر منذ أيام فيديو أيضا وكتب به: «في الساحل كنت نازل أتعشى عملت حفلة.. واتعشيت في البيت».