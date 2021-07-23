محمد رمضان في الساحل.. «كل ما ينزل يتعشى يعمل حفلة»

يقضي عدد كبير من المشاهير إجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي بين الحفلات وإحيائها وبين قضاء الإجازات الصيفية، ويتواجد محمد رمضان بالساحل الشمالي لقضاء إجازته الصيفية مع أبنائه، وفوجئ محمد رمضان في الساحل الشمالي أنه عندما ذهب إلى المطعم لتناول الطعام أن الجميع يلتفون عليه لالتقاط الصور معه ومطالبين إياه بالغناء فقام محمد رمضان في الساحل بغناء أكثر من أغنية.

محمد رمضان في الساحل

وكتب محمد رمضان على إنستجرام: «في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى في لاروچ مراسي عملت حفلة.. واتعشينا في البيت ملحوظة الفيديو تصوير مراتي»، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث بها ذلك مع محمد رمضان في الساحل فنشر منذ أيام فيديو أيضا وكتب به: «في الساحل كنت نازل أتعشى عملت حفلة.. واتعشيت في البيت».

محمد رمضان بين الساحل ودبي

وكان محمد رمضان في دبي الأسابيع الماضية لتصوير أكثر من فيديو كليب من المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، ويتعاون في الأغاني الجديدة مع عدد من المطربين والشعراء والملحنين ومن بينهم عمرو عاكف.

وكانت آخر أغاني محمد رمضان أغنية «ثابت» التي طرحت مؤخرا على يوتيوب وحققت 15 مليون مشاهدة وقالت كلماتها: «مابنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع ‎مابخافش من التخبيط لو في كلاكس اعمل مش سامع ‎لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع ‎على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع ثابت ‎مش عاوز حركة ثابت ‎على المبدأ ثابت ثابت ‎على كده من فترة ثابت ‎على وضعي أنا ثابت ثابت ‎مش عاوز حركة ثابت ‎على المبدأ ثابت ثابت ‎على كده من فترة ثابت ‎على وضعي أنا ثابت ‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة ‎كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا ياسطى شغالة ‎ثابت ثابت ثابت ‎ما بنعملش غير الصح ومن صغرنا معملناش غيره ‎واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعيله ‎مابقولش كلام على الفاضي يابني احنا شيوخ وعملنا طريقة ‎لو بلدك واقفة قصادي هنعلن حرب هتبقى حريقة».