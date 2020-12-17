«شركات السياحة»: نتوقع بدء رحلات العمرة خلال النصف الثاني من رجب

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إنه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة بالنسبة للمصريين خلال النصف الثاني من شهر رجب المقبل.

وأضاف لـ«الوطن»: «كنا نأمل في بدء رحلات العمرة خلال شهر يناير المقبل إلا أن تأخرالسعودية في إعلان ضوابط المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة التي كان مقررا أن تبدأ أول العام المقبل تسبب في إمكانية إرجاء بدء الرحلات حتى شهر فبراير2021».

وتابع أنه وفقا لتأكيدات مسؤولي وزارة السياحة والآثار ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة فإنه لا توجد نية لدى اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا أو الحكومة المصرية في إلغاء رحلات العمرة بالنسبة للمواطنين هذا العام بعد بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

التطعيم بمصل كورونا قد يكون أحد اشتراطات السفر للعمرة خلال الشهور المقبلة

وأشار الغمري إلى أن بدء تطعيمات لقاح كورونا بكل من مصر والسعودية يمثل بادرة أمل لعودة رحلات العمرة قريبا لما كانت عليه قبل جائحة كورونا بداية العام الحالي، مؤكدا أنه لا يستبعد أن يكون التطعيم بالمصل هو أحد اشتراطات السفر لأداء العمرة خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه إذا لم تجري المملكة العربية السعودية تعديلات على الضوابط المنطمة للعمرة خاصة اشتراطات السن والتي حددت أقصى سن لسفر المعتمرين بـ 50 عاما فضلا عن شرط قضاء المعتمرين فور وصولهم للمملكة 3 أيام بأحد الفنادق كحجر صحي، فإن أعداد المقبلين على أداء العمرة من المصريين فور الإعلان عن بدء الرحلات سيكون ضعيفا.

الشركات جاهزة لتنظيم رحلات العمرة هذا العام

ومن جهته قال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن كل الشركات السياحية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة لهذا العام بعد أن تسببت كورونا في إلغاء رحلات العمرة منذ أواخر شهر فبراير الماضي، مطالبا وزارة السياحة والآثار بالإعلان قريبا عن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وترك موعد بدايتها وفقا للتنسيق بين البلدين وذلك حتى تستطيع الشركات ترتيب أوراقها مبكرا حيث أن المتبقي حاليا من موسم العمرة أقل من 6 أشهر.