انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب شركة نفط بالعاصمة اليونانية

انفجرت عبوة ناسفة، مساء أمس السبت، أمام مكتب شركة نفط بضاحية فاري التابعة للعاصمة اليونانية «أثينا»، ونقلت وسائل إعلام يونانية عن الشرطة المحلية، أن عبوة ناسفة انفجرت في حوالي 10:30 مساء بتوقيت اليونان «09:30 مساء بتوقت القاهرة»، أمام مقر شركة النفط «ريفول» Revoil في شارع كابوديستريو، ما أدى إلى إصابة حارس بجروح طفيفة.

والشركة مملوكة يونانيا بالكامل يأتي من نصيبها 10.4% من السوق المحلية للمنتجات النفطية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصلت سيارات إطفاء إلى الموقع لإخماد حريق ناجم عن الانفجار بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الانفجار.

الشرطة اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط «أثينا»

وفي سياق آخر، استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق متظاهرين احتشدوا في وسط العاصمة «أثينا» للاحتجاج على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتجمع أكثر من 4 آلاف شخص خارج البرلمان اليوناني للمرة الثالثة هذا الشهر للتعبير عن رفضهم للتطعيم الإجباري لبعض الموظفين، مثل العاملين في الرعاية الصحية والتمريض.

من جانبه، قال مسؤول بالشرطة اليونانية، إن بعض المحتجين ألقوا قنابل حارقة مما دفع الشرطة للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، 474366 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 12866حالة.