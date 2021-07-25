هاني رمزي: فاروق الفيشاوي له مواقف جدعنة كثيرة

كشف الفنان هاني رمزي عددا من الصفات التي كان يمتاز بها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية له.

وقال «رمزي» لـ«الوطن»: «فاروق الفيشاوي كان فنانا عظيما أدى أدوارا كثيرة جدا، وشخصيات متنوعة كثيرة، عملت معه أكتر من مسلسل».

وأضاف «فاروق الفيشاوي كانت تربطني به صداقة، وكنت أردد في كل مكان، الفنان فاروق الفيشاوي أبو الجدعنة والرجولة، شهم بمعني الكلمة، وكان يود الناس كلها سواء شخصا مريضا أو في زنقة أو شخصا حدث له موقف أو حادث يقف بجواره فورا».

وتابع: «الفيشاوي وقف وقفة جدعنة مع ناس كثير جدا منهم عمال وبسطاء وليس فنانون فقط، نحن فعلا افتقدناه وهو بالفعل في مكان أحسن».

واختتم «ربنا يرحمه كان شخصا يشهد له الجميع بالمواقف الجدعة كلنا افتقدناه على المستوى الشخصي أو الفني».

رحيل فاروق الفيشاوي

رحل فاروق الفيشاوي 25 يوليو 2019، بعد صراع عام كامل مع مرض سرطان الكبد، وكان هذا اليوم حزينا على جمهور الفنان الراحل وأصدقائه المقربين حيث تحولت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم إلى دفاتر نعي للفنان الراحل.

وكان من بينهم الفنان هاني رمزي الذي نشر نعي الفيشاوي عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «مع السلامة يا روقة، مشيت بسرعة أوي، الله يرحمك يا غالي، وربنا يعزي كل محبيك في كل الدنيا، وداعًا فاروق الفيشاوي».

وحرص «رمزي» يوم وفاة «الفيشاوي» على توديع جثمانه إلى مثواه الأخير، حيث كان أول الحضور في جنازته.