«مساء dmc» يخصص فقرة حوارية عن مبادرة «حياة كريمة»

خصص برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، إحدى فقراته للحديث عما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إنّ مبادرة «حياة كريمة» تعمل على تطوير 4584 قرية وتدخل فيهم العديد من الخدمات التي كانت تحتاجها هذه القرى وهو ما يمثل 175 مركزا.

وأضاف «درويش»، أنّ القائمين على مبادرة «حياة كريمة»، أحسنوا المسميات الخاص ببرامج المبادرة، خاصة أنها لا تقتصر على عمل البنية التحتية فقط، ولكنها تهدف إلى التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، مؤكدا أن المبادرة تخدم 60 مليون مواطن.

من جانبه قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إنّ الاحتفال بمبادرة حياة كريمة في الاستاد حضرة جميع أطياف الشعب المصري ، مؤكدا أن الرئيس عرض في الاحتفالية أهداف وإنجازات المبادرة علي ارض الواقع .

وأشار إلى أنّ مبادرة تطوير الريف المصري جاءت من خارج الصندوق وجمعت كل الأماني في وعاء واحد ومنها الأماني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، بالإضافة ألي رفع مستوي المعيشة في جميع القري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر الخميس الماضي، المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير وتنمية الريف المصري، في احتفالية كبيرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حضرها عدد من السياسيين والأدباء والمفكرين والفنانين، وعدد كبير من مختلف فئات الشعب.