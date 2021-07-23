السيسي: مكافأة وجوائز لأفضل مركز ومحافظة وقرية ضمن «حياة كريمة»

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن مبادرة «حياة كريمة»، حيث قال: «إحنا داخلين القرى عشان نغير، وحياة الناس تتغير، وندخل ونخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى حاجة تانية خالص»، مشددًا على ضرورة التعاون مع الأهالي داخل المراكز والقرى.

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، «نتعاون مع الأهالي اللي موجودة عشان هما كمان يساعدوا في حاجات تحسن من المخرج النهائي، لو خرجنا من قرية فيها صرف ومياه بس من غير ما شكل القرية يتغير تمامًا، يبقى لسه».

وتابع: «عاوزين ناخد خط على الشكل اللي كان موجود قبل كده والمضمون اللي كان موجود قبل كده، ونعمل مسابقة لأفضل مركز وأفضل محافظة وأفضل قرية ونحط رقم معتبر للي هيتعمل، ونعمل جوائز الأول والثاني والثالث، سواء كانت للوحدة أو المركز أو الناس اللي مشرفة والمنفذين عليها، المكافأة هنا مش العائد، لا ده المعنى منها، أني أخذت مهمة وجريت عليها وبذلت فيها جهد كبير والناس كلها قدرتها».

وتابع: «اللي إحنا بنعمله ده فضل من ربنا علينا، مشروع حياة كريمة فضل من ربنا علينا، وأمر غير مسبوق، لو عملناه صح هنعمل أمر غير مسبوق بأسلوب غير مسبوق».