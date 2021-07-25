أسعار الأسمنت اليوم الأحد تستقر في الأسواق عقب عيد الأضحى

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يوليو 2021، بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، عقب 3 ارتفاعات متتالية، ليلامس الطن 1450 جنيها بالأسواق للمستهلك، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية.

وكانت شركات الأسمنت قد ثبتت أسعاره للمستهلك، عند سعر 1450 جنيها للطن منتصف الشهر الجارى.

ويستأنف تجار ووكلاء الأسمنت اليوم الأحد أعمالهم عقب إجازة عيد الأضحى بعد توقف دام أكثر من أسبوع.

وترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يوليو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح اليوم الأحد 25 يوليو

يباع الطن بـ 920 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت، وهي الأعلى سعرا للبيع.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 850 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 835 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر875 جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 905 جنيهات.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 930 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، اليوم الأحد 25 يوليو 2021 والتي جاءت على النحو التالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.