أسعار حديد التسليح اليوم الأحد تواصل الاستقرار بـ 14400 متوسط الطن

واصل سعر حديد التسليح استقراره، وسط تذبذب واضح في أسعار الخامات عالميًا، حيث شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 25 يوليو 2021، استقرارًا في مختلف أسواق محافظات مصر.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يوليو 2021، للطن على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة العتال بـ 14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

تذبذب أسعار الخامات عالميا

سجلت الخامات عالميا، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، تذبذبا في أسعارها بالمقارنة بأمس السبت، ليباع خام الحديد 2011 دولارًا، وفحم الكوك يباع بـ 213.5 دولار، وخردة الصاج يباع بسعر 484.5 دولار، والبليت بـ 665 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 735 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ 825 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.