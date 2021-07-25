إصابة مسن وضبط 3 في مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب مسن في مشاجرة نشبت بالشوم والعصي بين أبناء عمومة لخلافات عائلية بالغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط، ونُقل المصاب إلى المستشفى المركزي، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي، كما ضُبط طرفا المشاجرة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بالغنايم شرق دائرة المركز ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بالشوم والعصي بين أبناء عمومة لعائلة «عبد العال» لخلافات بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة علي محمد عبد العال، 60 سنة، ونُقل للمستشفى المركزي، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما تم القبض على كل من علي محمود همام، 60 سنة، ومحمد حمزة محمد، 18 سنة، وعبد الرحيم علي محمود، 16 سنة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.