بدء توافد طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحان مادة التاريخ

بدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، التوافد إلى اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة التاريخ، والذي يعقد ورقيًا في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

ويعقد الامتحان بنظام «بابل شيت»، والأسئلة الموضوعية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي.

وكثفت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات من إجراءات تعقيم للجان الامتحانية جيداً، وحرصت على تنظيم دخول الطلاب للجان وقياس درجة حرارتهم وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية، وتوزيعهم على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

«الجيار»: منعنا أي هاتف محمول في اللجان الامتحانية

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، توزيع كمامات وزجاجات مياه على الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية، مؤكداً أنه تم تفتيشهم جيداً للتأكد من عدم حملهم أي أجهزة إلكترونية غير جهاز التابلت.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب حتى الآن، موضحاً أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إلى التأكيد على جميع الملاحظين بضرورة منع أي هواتف محمولة في اللجان الامتحانية، وتحرير محاضر غش في حالة ظهور أي محاولات من الطلاب للغش أو لتسريب الامتحانات.

وأضافت الوزارة، أنه مسموح بدخول الكتاب المدرسي وجهاز التابلت بعد فحصه للجان الامتحانية.