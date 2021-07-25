تحذير عاجل من وزارة الصحة والسكان بشأن أعداد كورونا بعد العيد

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر متوقع أن تزيد ولكن بشكل طفيف خلال الـ10 أيام المقبلة بسبب التجمعات التي حدثت خلال الأعياد والسفر الداخلي الذي حدث خلال الإجازة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة استقرار ويجب الحفاظ عليه، متابعًا: «الناس بتنسي كورونا لما أعداد الإصابات بتقل ودا مش صح الفيروس مالوش كاتلوج ممكن نتعرض لأى انتكاسة والإجراءات الاحترازية الحل الوحيد للوقاية من الفيروس».

عودة بعض مستشفيات العزل للحياة الطبيعة

وتابع المصدر: أن هناك بعض مستشفيات عزل عادت لعملها الطبيعي مرة أخرى بكامل طاقتها واستقبال المواطنين من كافة التخصصات، مشيرا إلى أهمية التطعميات ودورها فى السيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوي وتخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة مما يعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وطالب المصدر بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس وعدم التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، فسجلت الوزارة امس خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227490 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوي وكذلك مساعدة الدولة في الانتهاء من خطتها لتطعيم 40% من المواطنين تحسبا لأى موجة متوقعة.