الصحة تناشد المواطنين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين تزامنا مع الانتهاء من إجازة العيد الأضحى، وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقالت الوزارة إن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، قد ينقل عدوى فيروس كورونا لمن حولك، وطالبت الوزارة بضرورة ارتداء الكمامات لحماية الشخص ومن حوله، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وكذلك استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا والخاص بأعداد مصابي فيروس كورونا والوفيات.

الصحة حجز لقاح كورونا من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة

وأكدت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، مشيرة إلى أهمية حث البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعانى من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلي المزمنة والسرطان، من حضور التجمعات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا لحجز اللقاح والمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وقالت الوزارة في منشور توعوى لها إنه لحجز لقاح كورونا، لا بد من الدخول على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا، وحذرت الوزارة أي جهة تقوم بالترويج لنفسها بأنها توفر لقاح كورونا للمواطنين، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لنفسها بذلك.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، حفاظا على استقرار المنحني الوبائي.

وقالت الوزارة إن الأعراض الجانبية للقاح كورونا سهلة وبسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب لأنها تزول في غضون يومين، لافتة إلى أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حمي بسيطة، مؤكدة أنها لم تقم بتسجيل أي أعراض غريبة أو خطيرة للحاصلين على لقاح كورونا في مصر