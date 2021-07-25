عودة التقديم للحصول على رخصة البناء اليوم.. كيف تحصل على عقد مشهر؟

تبدأ اليوم الأحياء والمدن من خلال المراكز التكنولوجية تلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن أبرز اشتراطات البناء للحصول على رخصة تقديم عقد مشهر أو مسجل شهر عقاري، فإذا كانت الأرض غير مسجلة شهر عقاري فيجب على صاحب الشأن التوجه إلى الشهر العقاري وتقديم طلب بصورة العقد والبطاقة الشخصية وشهادة بيانات للقطعة للحصول على العقد المشهر، ونظام التسجيل بالشهر العقاري المسمى بالشهر الشخصي يبحث عن ملكية الشخص نفسه في جميع الأحواض والقطع والعقارات، ونظام السجل العيني الذي يبين ملاك القطعة أو ذلك العقار.

عقد مسجل شهر عقاري

وفيما يتعلق باشتراطات البناء للحصول على ترخيص بناء فهي تتطلب عقد مسجل شهر عقاري للمالك ونسبة البناء 100% على مساحة الأرض التي تقل عن 175 مترا، وذلك دون ردود والمساحات التي تزيد عن 175 مترا نسبة البناء لا تتخطى 70%، ولا يقل طول الواجهة عن 8,50 متر والحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر، والالتزام بأماكن إيواء السيارات، وأقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر، والاستخدام سكني فقط ولا يسمح بتغيير النشاط الواحدات السكنية لغير الاستخدام السكني وتلك الاشتراطات تسري على المدن فقط.

وعند تقديم وثيقة التأمين ضمن اشتراطات البناء يرفق بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة، وتقرير مهندس استشاري عن أبحاث التربة، وتقرير مهندس استشاري لسلامة العقارات المجاورة، ونوته حسابية معتمدة.

اشتراطات البناء تطبق في المدن

وأكدت وزارة التنمية المحلية على أن اشتراطات البناء الجديدة تنطبق على المدن وليس القرى، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أعمال البناء في القرى مستمرة بحيث يتقدم المواطن إلى الوحدة المحلية التابع لها بطلب للحصول على رخصة بناء وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد أي اشتراطات جديدة على القرى شريطة عدم البناء على أراض زراعية وعدم التعد على خط التنظيم أو أملاك دولة، أما البناء في المدن يخضع لاشتراطات البناء الجديدة.